Артемий Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по играм с двумя и более передачами

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Юта Мамонт» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл 94-й матч, в котором отдал как минимум две передачи и по данному показателю вышел на пятое место в истории «Рейнджерс». Четвёртое место занимает Марк Мессье (96 встреч). Рекорд клуба принадлежит Брайану Личу (143).

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту Мамонт». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.