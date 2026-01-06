Скидки
Артемий Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по играм с двумя и более передачами
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Юта Мамонт» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин провёл 94-й матч, в котором отдал как минимум две передачи и по данному показателю вышел на пятое место в истории «Рейнджерс». Четвёртое место занимает Марк Мессье (96 встреч). Рекорд клуба принадлежит Брайану Личу (143).

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту Мамонт». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    
2 очка Панарина и 9 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ютой»
