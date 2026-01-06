Скидки
Овечкин занимает 3-е место в истории НХЛ по голам в возрасте 40+ лет после 43-х игр сезона

Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин забросил 17-ю шайбу в возрасте 40 лет после стартовых 43-х игр сезона и по данному показателю занимает третье место в истории НХЛ, уступая только Джонни Буцику и Горди Хоу, у каждого из которых было по 20 шайб.

В ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    
