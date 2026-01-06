Овечкин занимает 3-е место в истории НХЛ по голам в возрасте 40+ лет после 43-х игр сезона

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин забросил 17-ю шайбу в возрасте 40 лет после стартовых 43-х игр сезона и по данному показателю занимает третье место в истории НХЛ, уступая только Джонни Буцику и Горди Хоу, у каждого из которых было по 20 шайб.

В ночь с 5 на 6 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.