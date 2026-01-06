Скидки
Расписание матчей КХЛ на 6 января 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 6 января 2026 года
Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 января 2026 года (время московское):

13:30. «Сибирь» – «Адмирал»;
14:00. «Трактор» – «Автомобилист»;
14:30. «Металлург» Мг – «Локомотив»;
17:00. «Ак Барс» – «Авангард»;
17:00. ЦСКА – «Динамо» Мн;
17:00. «Торпедо» – «Барыс»;
17:00. «Северсталь» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 58 очками после 43 встреч возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 64 очка после 40 игр.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
