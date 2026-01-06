Скидки
Лос-Анджелес Кингз — Миннесота Уайлд, результат матча 6 января, счет 4:2, НХЛ 2025-2026

Гол и передача Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» дома победить «Миннесоту»
Комментарии

6 января на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Фёгеле (Дюмулен, Мэлотт) – 35:34     2:0 Фиала (Кузьменко, Тюркотт) – 37:53     2:1 Сперджен (Бродин, Штурм) – 45:55     3:1 Кузьменко (Дюмулен) – 49:20     3:2 Хартман (Сперджен, Фэйбер) – 55:21 (pp)     4:2 Кемпе (Лаферрье, Байфилд) – 58:21    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 16-й минуте второго периода Уоррен Фёгеле открыл счёт во встрече. На 18-й минуте Кевин Фиала удвоил преимущество «королей». Результативной передачей отметился российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко. На шестой минуте третьего периода Джаред Сперджен забросил шайбу в составе «Миннесоты». В середине периода Андрей Кузьменко сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. На 16-й минуте периода Райан Хартман сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Адриан Кемпе установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 8 января. «Миннесота Уайлд» 9 января сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен».

Комментарии
