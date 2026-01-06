Гол и передача Кузьменко помогли «Лос-Анджелесу» дома победить «Миннесоту»

6 января на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 16-й минуте второго периода Уоррен Фёгеле открыл счёт во встрече. На 18-й минуте Кевин Фиала удвоил преимущество «королей». Результативной передачей отметился российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко. На шестой минуте третьего периода Джаред Сперджен забросил шайбу в составе «Миннесоты». В середине периода Андрей Кузьменко сделал счёт 3:1 в пользу хозяев. На 16-й минуте периода Райан Хартман сократил отставание гостей до минимума. В конце игры Адриан Кемпе установил окончательный счёт во встрече.
В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 8 января. «Миннесота Уайлд» 9 января сыграет в гостях с «Сиэтл Кракен».
