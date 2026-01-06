Расписание матчей ВХЛ на 6 января 2026 года

Сегодня, 6 января, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 января 2025 года (время московское):

13:00. «Буран» – «Ижсталь»;

15:00. «Югра» – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 64 очка в 39 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 63 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.