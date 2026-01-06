Расписание матчей МХЛ на 6 января 2026 года

Сегодня, 6 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 января 2025 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – «АКМ Новомосковск»;

13:00. «СКА-1946» – Академия Михайлова;

13:00. МХК «Спартак MAX» – «АКМ-Юниор»;

13:00. ХК «Капитан» – «Крылья Советов»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 63 очками после 35 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.