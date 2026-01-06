Скидки
Хоккей

«Это элитный вратарь, его сложно заменить». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина

«Это элитный вратарь, его сложно заменить». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина
Комментарии

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о травме российского голкипера Игоря Шестёркина в игре с «Ютой» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    

«Есть парни, которые ведут за собой команду, он один из таких. Это элитный игрок на своей позиции. Один из лучших в НХЛ, как я полагаю. Когда теряешь такого игрока на некоторое время, его сложно заменить», — приводит слова Салливана пресс‑служба НХЛ.

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джон-Джейсоном Петеркой. Покидая лёд, вратарь не мог наступать на левую ногу. В ближайшее время Шестёркин пройдёт медицинское обследование.

