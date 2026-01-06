«Это элитный вратарь, его сложно заменить». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о травме российского голкипера Игоря Шестёркина в игре с «Ютой» (2:3 ОТ).

«Есть парни, которые ведут за собой команду, он один из таких. Это элитный игрок на своей позиции. Один из лучших в НХЛ, как я полагаю. Когда теряешь такого игрока на некоторое время, его сложно заменить», — приводит слова Салливана пресс‑служба НХЛ.

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джон-Джейсоном Петеркой. Покидая лёд, вратарь не мог наступать на левую ногу. В ближайшее время Шестёркин пройдёт медицинское обследование.