«Трактор» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и минским «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург

Это будет пятая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее три победы одержал «Автомобилист», «Трактор» — одну. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 42 встречи, набрал 42 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 49 очками после 41 матча находится на четвёртой строчке Востока.