«Металлург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Локомотив Ярославль

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 40 матчей, в которых набрал 64 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 58 очками после 43 встреч располагается на первой строчке Запада.