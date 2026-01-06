Скидки
Металлург — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Металлург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 40 матчей, в которых набрал 64 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 58 очками после 43 встреч располагается на первой строчке Запада.

