«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Игра на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее команды одержали по одной победе. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 42 матча, в которых набрал 58 очков, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 57 очками после 40 встреч находится на третьей строчке Востока.