ЦСКА — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным ЦСКА и минским «Динамо». Игра на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 января 2026, вторник. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртый матч между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее в двух матчах сильнее было «Динамо», в одном — ЦСКА. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 43 матча, в которых набрал 48 очков, и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 57 очками после 40 встреч находится на третьей строчке Запада.