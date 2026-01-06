«Северсталь» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Череповце состоится матч между местной «Северсталью» и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Ледовый дворец » начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра команд из пяти запланированных в текущем сезоне. Ранее в двух встречах сильнее была «Северсталь». Череповецкий клуб располагается на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ с 57 очками после 42 встреч. Московский «Спартак» с 47 очками после 41 матча занимает восьмую строчку в таблице Запада.