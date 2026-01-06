Скидки
Хоккей

«Филадельфия» продлила контракт с форвардом Двораком на пять лет

«Филадельфия» продлила контракт с форвардом Двораком на пять лет
«Филадельфия Флайерз» объявила о продлении контракта с форвардом Кристианом Двораком на пять лет с кэпхитом $ 5,15 млн.

1 июля прошлого года «лётчики» подписали с 29-летним американцем соглашение на один год и $ 5,4 млн. В текущем сезоне НХЛ на счету нападающего 25 (9+16) очков в 39 играх при показателе полезности «+8». Ранее Дворак выступал за «Аризону Койотс» и «Монреаль Канадиенс», всего у него 573 матча в регулярках лиги и 274 (114+160) очка.

«Филадельфия» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками после 40 матчей.

Ранее российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пропустил тренировку клуба.

