Демидов и Аскаров вошли в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

В статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представили главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ. Был проведён опрос среди журналистов, баллы начислялись по системе «5-4-3-2-1».

Лидером рейтинга стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший 78 баллов (15 голосов за первое место). Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в рейтинге занял четвёртое место с 41 очком (один голос за первое место). На пятой строчке — российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров (6).

Топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Мэттью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс», 78 очков (15 голосов за первое место);

2. Йеспер Валльстедт, «Миннесота Уайлд» (50);

3. Беккетт Сеннеке, «Анахайм Дакс» (47);

4. Иван Демидов, «Монреаль Канадиенс» (41, один голос за первое место);

5. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе Шаркс» (6).