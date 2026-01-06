«Это было серьёзным испытанием». Канадский тренер Рише рассказал о переезде в Россию

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своих эмоциях после переезда в Россию.

— В 29 лет вы оказались в России, за много километров от дома…

— Понятно, переезд в новую страну – это всегда важный шаг и большой вызов для любого человека. При этом тогда, в 2024-м, моя девушка была беременна, она осталась дома и там родила ребёнка. Это тоже было для меня серьёзным испытанием. Тем не менее всё, что происходит со мной в России, это невероятный опыт. И в Челябинске, и сейчас в Омске ко мне относятся просто наилучшим образом.

— В России до сих пор часто смотрят не на умения тренера, а на его бэкграунд. Не сталкивались с отсутствием должной субординации?

— Нет, никогда я не чувствовал недостаток уважения. Напротив, у меня получалось выстраивать отличные отношения с игроками, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.