Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было серьёзным испытанием». Канадский тренер Рише рассказал о переезде в Россию

«Это было серьёзным испытанием». Канадский тренер Рише рассказал о переезде в Россию
Комментарии

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своих эмоциях после переезда в Россию.

— В 29 лет вы оказались в России, за много километров от дома…
— Понятно, переезд в новую страну – это всегда важный шаг и большой вызов для любого человека. При этом тогда, в 2024-м, моя девушка была беременна, она осталась дома и там родила ребёнка. Это тоже было для меня серьёзным испытанием. Тем не менее всё, что происходит со мной в России, это невероятный опыт. И в Челябинске, и сейчас в Омске ко мне относятся просто наилучшим образом.

— В России до сих пор часто смотрят не на умения тренера, а на его бэкграунд. Не сталкивались с отсутствием должной субординации?
— Нет, никогда я не чувствовал недостаток уважения. Напротив, у меня получалось выстраивать отличные отношения с игроками, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android