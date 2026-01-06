ИИХФ назвала самого ценного игрока молодёжного чемпионата мира — 2026

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала нападающего сборной Чехии Войцеха Чихару самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира — 2026, завершившегося сегодня, 6 января в США.

Сборная Чехии уступила шведам (2:4) в финальном матче, проходившем в Сент-Поле (штат Миннесота). 18-летний Чихар с 12 (4+8) очками стал лучшим бомбардиром своей команды.

Руководство ИИХФ признало лучшими игроками турнира шведского голкипера Лове Херенстама, чешского защитника Адама Иржичека и форварда сборной Швеции Антона Фронделля. В символическую команду по итогам турнира попали Херенстам, защитники Зейн Парек (Канада) и Томаш Галвас (Чехия), нападающие Майкл Хейдж (Канада), Фронделль и Чихар.