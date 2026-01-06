Скидки
Рише — о своём рекорде в КХЛ: та вещь, которую я буду помнить всю жизнь

Рише — о своём рекорде в КХЛ: та вещь, которую я буду помнить всю жизнь
Комментарии

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своём рекорде в Континентальной хоккейной лиге. Специалист стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. Случилось это во время работы Рафаэля в «Тракторе» в игре с «Авангардом». На момент встречи Рише было 30 лет и 300 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов – 13:04 (5x5)     1:1 Игумнов (Мартынов) – 15:47 (5x5)     2:1 Фьоре (Ткачёв, Шарипзянов) – 19:42 (5x4)     2:2 Робинсон (Блажиевский) – 26:25 (5x5)     2:3 Кравцов (Шабанов, Коростелёв) – 36:28 (5x3)     2:4 Дер-Аргучинцев (Светлаков, Ткачёв) – 37:29 (5x5)     3:4 Окулов (Буше, Ткачёв) – 55:56 (5x5)     3:5 Кадейкин (Шабанов) – 56:06 (5x5)     4:5 Прохоркин (Окулов, Буше) – 58:30 (6x5)    

— В марте 2025-го вы стали рекордсменом КХЛ. После прихода в «Авангард» думали, что это символично случилось в Омске?
— Да, действительно, забавно получилось. Конечно, это совпадение, но от того этот опыт становится ещё более особенным. Конечно, тот мой рекорд – это одна из вещей, которые я буду помнить всю жизнь, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
Комментарии
