Рише — о своём рекорде в КХЛ: та вещь, которую я буду помнить всю жизнь

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своём рекорде в Континентальной хоккейной лиге. Специалист стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги. Случилось это во время работы Рафаэля в «Тракторе» в игре с «Авангардом». На момент встречи Рише было 30 лет и 300 дней.

— В марте 2025-го вы стали рекордсменом КХЛ. После прихода в «Авангард» думали, что это символично случилось в Омске?

— Да, действительно, забавно получилось. Конечно, это совпадение, но от того этот опыт становится ещё более особенным. Конечно, тот мой рекорд – это одна из вещей, которые я буду помнить всю жизнь, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.