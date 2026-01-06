Известный тренер Андрей Назаров предположил, когда российский хоккей вернётся на международную арену.

«Сегодня в КХЛ запланирован большой игровой день, все матчи вызывают ажиотаж, поэтому точно будет на что и кого посмотреть, за кем последить. Тем более плотность в турнирной таблице достаточно серьёзная, а предсказать результат каждой встречи практически невозможно. Это в очередной раз доказывает, что лига становится всё более конкурентной, зрелищной и интересной. И, самое главное, популярной.

Снова отмечу, что КХЛ — лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперёд. Всё идёт к тому, что возвращение российского хоккея на международную арену не за горами. У нас отличная лига, великолепная сборная, — невозможно постоянно держать под санкциями и в стороне элитных представителей своего вида спорта. Это выстрел себе в ногу, во всём мире понимают, что без солидной конкуренции можно остановиться в развитии. Поэтому мы обязаны сделаться всё, чтобы быть лучшими, и нас обязательно в скором времени разбанят», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.