«Глаза в небе». Рафаэль Рише рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе «Авангарда»

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе омского клуба.

— Сейчас вы уже какое-то время в «Авангарде». Расскажите о вашем функционале в штабе Буше.

— Помогаю Ги готовить команду к следующему сопернику, разбирать действия нашей команды. У нас такое тесное взаимодействие, работаем над тактикой и игрой в равных составах.

— Видел вас на матче ВХЛ в Омске, и Ги говорил, что вы будете в том числе взаимодействовать с «Крыльями». Как это конкретно будет происходить?

— Так как я в отличных отношениях и с Буше, и с Луи Робитайлом (главный тренер «Омских крыльев». – Прим. «Чемпионата»), как раз есть возможность выстроить мостик между командами ВХЛ и КХЛ. Чтобы хоккеисты «Крыльев» понимали, во что мы играем, чего от них ждём, чтобы была полная информация у ребят.

— В «Тракторе» вы ведь отвечали и за большинство. В «Авангарде» будете помогать Буше в этом компоненте?

— По большинству Ги больше помогает всё-таки Андрей Подконицки. Мой взор направлен на игру в формате «5 на 5», чтобы понимать, на какие свои сильные стороны мы делаем акцент, на какие слабые стороны соперников следует обратить внимание, чтобы добиться победы.

— Действительно ли есть договорённость, что после возвращения в строй Александра Свитова вы будете работать не на лавке, а сверху на трибуне?

— Да, всё так.

— Насколько это непривычный для вас формат работы?

— Для меня это будет первый такой опыт, если не считать периода в сборной Канады, когда я был видеотренером. Но вообще в НХЛ это обычная практика: там, как правило, всегда есть человек, который смотрит за игрой сверху, чтобы давать иную точку зрения, иной взгляд. Там это называется «глаза в небе», — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.