Рише — об уходе Гру из «Трактора»: ему было реально сложно, он очень скучал по дому

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал об уходе главного тренера Бенуа Гру из «Трактора». Специалист работал с Гру в тренерском штабе челябинского клуба.

— Уход Бенуа Гру из «Трактора» стал для вас сюрпризом, как и для остальных?
— Если вы спрашиваете, был ли я удивлён, отвечу: «И да и нет». Потому что я понимал, что ему тяжело, он вдали от дома, очень скучал по дому. «Трактор» в прошлом сезоне дошёл до финала, так что межсезонье получилось коротким, у Бенуа не получилось достаточно времени побыть со своей любимой, со своим сыном. Ему было реально сложно, я это знал, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

