«Со мной команда бы не реализовала потенциал». Рише объяснил свой уход из «Трактора»

«Со мной команда бы не реализовала потенциал». Рише объяснил свой уход из «Трактора»
Комментарии

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о причинах ухода из челябинского «Трактора».

— Изначально вы собирались работать в «Тракторе» до конца сезона?
— Не совсем… Когда Гру ушёл, мне предложили именно в качестве главного тренера довести «Трактор» до конца сезона. Но я сразу же попросил, чтобы мне дали время, те самые три недели до паузы в чемпионате, а потом уже оценить, как всё идёт. Потому что всё-таки верю, в жизни, чтобы преуспеть, необходима, во-первых, сама возможность, но также важно, чтобы эта возможность появилась в правильное время, в нужное время. В Челябинске как раз возможность была, но время, на мой взгляд, неподходящее.

— И вы решили уйти?
— Да, как я уже сказал, было неподходящее время для реализации возможности. Тут всё сводится в конечном счёте к уважению. Там был великолепный коллектив, отличные люди, у нас были превосходные отношения, но понял, если бы я остался во главе «Трактора», команда бы не смогла полностью реализовать свой потенциал, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»
