«Со мной команда бы не реализовала потенциал». Рише объяснил свой уход из «Трактора»

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о причинах ухода из челябинского «Трактора».

— Изначально вы собирались работать в «Тракторе» до конца сезона?

— Не совсем… Когда Гру ушёл, мне предложили именно в качестве главного тренера довести «Трактор» до конца сезона. Но я сразу же попросил, чтобы мне дали время, те самые три недели до паузы в чемпионате, а потом уже оценить, как всё идёт. Потому что всё-таки верю, в жизни, чтобы преуспеть, необходима, во-первых, сама возможность, но также важно, чтобы эта возможность появилась в правильное время, в нужное время. В Челябинске как раз возможность была, но время, на мой взгляд, неподходящее.

— И вы решили уйти?

— Да, как я уже сказал, было неподходящее время для реализации возможности. Тут всё сводится в конечном счёте к уважению. Там был великолепный коллектив, отличные люди, у нас были превосходные отношения, но понял, если бы я остался во главе «Трактора», команда бы не смогла полностью реализовать свой потенциал, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.