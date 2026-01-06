«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлёва в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Напомним, изначально 32-летний форвард находился в уфимском клубе на просмотровом контракте, после чего 13 октября 2025 года «Салават Юлаев» заключил с Берлёвым полноценное соглашение. Всего в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл семь матчей, в которых отдал четыре результативные передачи. Всего в КХЛ нападающий сыграл 148 матчей, в которых заработал 59 (19+40) очков.

«Салават Юлаев» после 42 матчей набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.