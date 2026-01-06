«Вместе они просто волшебны». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Кузьменко и Фиале

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер высоко оценил игру звена российского форварда Андрея Кузьменко, который во встрече с «Миннесота Уайлд» (4:2) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«С тех пор как Фиала, Кузьменко и Тюркотт объединились, они стали нашим самым опасным атакующим звеном. Просто, возможно, они не так часто забивают. Кузьменко и Фиала — два действительно креативных игрока в атаке, вместе они просто волшебны. Они ищут друг друга. Тюркотт делает черновую работу, оказывается у ворот и создаёт для них пространство. Приятно это видеть», — приводит слова Хиллера сайт НХЛ.