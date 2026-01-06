«Вместе они просто волшебны». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Кузьменко и Фиале
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер высоко оценил игру звена российского форварда Андрея Кузьменко, который во встрече с «Миннесота Уайлд» (4:2) забросил шайбу и отдал результативную передачу.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Фёгеле (Дюмулен, Мэлотт) – 35:34 2:0 Фиала (Кузьменко, Тюркотт) – 37:53 2:1 Сперджен (Бродин, Штурм) – 45:55 3:1 Кузьменко (Дюмулен) – 49:20 3:2 Хартман (Сперджен, Фэйбер) – 55:21 (pp) 4:2 Кемпе (Лаферрье, Байфилд) – 58:21
«С тех пор как Фиала, Кузьменко и Тюркотт объединились, они стали нашим самым опасным атакующим звеном. Просто, возможно, они не так часто забивают. Кузьменко и Фиала — два действительно креативных игрока в атаке, вместе они просто волшебны. Они ищут друг друга. Тюркотт делает черновую работу, оказывается у ворот и создаёт для них пространство. Приятно это видеть», — приводит слова Хиллера сайт НХЛ.
