Защитник Менелл: мой план на 2026 год — выиграть Кубок Гагарина со СКА

Защитник СКА Бреннан Менелл подвёл личные итоги 2025 года и рассказал о главных целях на 2026-й.

«Просто смотрю назад и благодарен за всё, что имею: место, семью, друзей, команду. Надеюсь, что у меня будет ещё многое впереди. Всегда надеюсь на следующий год. Я играл в полуфинале Кубка Гагарина в 2025 году. Это было круто, когда ты очень близок к победе в КХЛ, хочешь больше. Ты понимаешь, насколько тяжело победить, с каждым прошедшим годом теряешь ещё одну возможность. Хоккеисты имеют в карьере лишь определённое количество лет, так что мой план на 2026 год — выиграть Кубок Гагарина со СКА», — цитирует Менелла Metaratings.