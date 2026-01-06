«Хоккейная семья ведёт себя совсем не по-мужски». Вячеслав Фетисов — об отстранении России

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об отстранении сборной России от соревнований со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Считаю, что так, как ведёт себя ИИХФ, это полный беспредел. Вся та хоккейная семья, которая, казалось, была дружной, ведёт себя совсем не по-мужски. У меня нет веры ни во что, тем более с теми, которые сейчас рулят мировым спортом. У них там всяких трюков заготовлено, даже противно об этом рассуждать», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.