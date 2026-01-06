Скидки
«Надеюсь, всё не слишком серьёзно». Главный тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина


Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о состоянии российского голкипера Игоря Шестёркина в игре с «Ютой».

«Мы не хотим, чтобы он травмировался. Шестёркин важная часть нашей команды. Надеюсь, всё не слишком серьёзно. Сейчас Игорь находится на обследовании», — приводит слова Салливана пресс-служба «Рейнджерс».

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джон-Джейсоном Петеркой. Покидая лёд, вратарь не мог наступать на левую ногу. В ближайшее время Шестёркин пройдёт медицинское обследование.

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Лафреньер (Зибанеджад, Панарин) – 28:29 (pp)     1:1 Гюнтер (Коул) – 32:38     2:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 36:36 (pp)     2:2 Карконе (Марино) – 46:15     2:3 Дурзи (Шмальц, Круз) – 61:06    
«Это элитный вратарь, его сложно заменить». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина
