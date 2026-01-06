«Надеюсь, всё не слишком серьёзно». Главный тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина

Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о состоянии российского голкипера Игоря Шестёркина в игре с «Ютой».

«Мы не хотим, чтобы он травмировался. Шестёркин важная часть нашей команды. Надеюсь, всё не слишком серьёзно. Сейчас Игорь находится на обследовании», — приводит слова Салливана пресс-служба «Рейнджерс».

В первом периоде российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин получил травму после столкновения с нападающим «Юты» Джон-Джейсоном Петеркой. Покидая лёд, вратарь не мог наступать на левую ногу. В ближайшее время Шестёркин пройдёт медицинское обследование.

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Юту». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2.