Отец бывшего форварда клубов НХЛ Дениса Мальгина стал главным тренером МХК «Спартак МАХ»

Хоккейный клуб «Спартак» сообщил об изменениях в тренерском штабе МХК «Спартак МАХ». Главным тренером молодёжной команды назначен Альберт Мальгин.

59-летний специалист начинал нынешний сезон в качестве главного тренера пермского «Молота» в ВХЛ. Бывший форвард «Молота» и воскресенского «Химика» с 1993 года выступал в Швейцарии, где работал тренером на протяжении последних 20 лет. Альберт Мальгин — отец бывшего форварда клубов НХЛ Дениса Мальгина.

Отмечается, что в тренерский штаб МХК «Спартак МАХ» вошёл Алексей Ткачук, выступавший за красно-белых с 1988 по 2002 год, он провёл за команду 384 игры, став серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны, а также двукратным обладателем Кубка Шпенглера. В тренерской карьере 60-летний Ткачук работал с главной и молодёжной командами «Крыльев Советов», возглавлял ХК «Сахалин» в Азиатской лиге, а также работал в школах «Спартака» и «Крыльев Советов».