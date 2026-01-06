Скидки
Тардиф допустил, что отдельные элементы стадиона ОИ могут быть не готовы к началу турнира

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал о ходе подготовки арены к хоккейному турниру Олимпийских игр — 2026.

«Ожидаю фантастического турнира, ведь будут участвовать хоккеисты из НХЛ. Отдельные элементы стадиона могут быть не готовы к началу турнира, но игровая и тренировочные площадки, раздевалки будут готовы. В этом мы можем быть уверены.

Отмечу, что ИИХФ не контролирует строительство — это задача Международного олимпийского комитета и местных организаторов», — приводит слова Тардифа Sportsnet.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

