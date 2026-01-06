Скидки
Сборная Латвии объявила состав сборной на Олимпийские игры

Пресс-служба Международной федерации хоккея огласила состав сборной Латвии на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Вратари: Артур Шилов («Питтсбург Пингвинз», НХЛ), Элвис Мерзликин («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Кристерс Гудлевскис («Фиштаун Пингвинз», Германия);

Защитники: Увис Балинскис («Флорида Пантерз», НХЛ), Кристианс Рубинс («Пльзень», Чехия), Кристапс Зиле («Либерец», Чехия), Янис Якс, Роберт Мамчицс (оба — «Карловы Вары», Чехия), Ральфс Фрейберг («Витковице», Чехия), Оскар Цыбульскис («Хернинг Блю Фокс», Дания), Альбертс Шмитс («Микели Юкурит», Финляндия);

Нападающие: Родриго Аболс («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Рудольф Балцерс («Цюрих Лайонс», Швейцария), Каспарс Даугавиньш («Кассель Хаскис», Германия), Земгус Гиргенсонс («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс», НХЛ), Эдуард Тралмакс («Гранд Рапидс Гриффинс», АХЛ), Сандис Вилманис («Шарлотт Чеккерс», АХЛ), Данс Лочмелис («Провиденс Брюинз», АХЛ), Робертс Букартс («Фельдкирх Пионерс», Австрия), Ренарс Крастенбергс («Оломоуц», Чехия), Оскар Батня («Лахти Пеликанс», Финляндия), Мартиньш Дзеркалс («Спарта Прага», Чехия), Эрик Матейко («Херши», АХЛ), Харальд Эгле («Карловы Вары», Чехия).

Тардиф допустил, что отдельные элементы стадиона ОИ могут быть не готовы к началу турнира
