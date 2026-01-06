Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Долженков: такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы

Долженков: такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы
Комментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался об игре армейского клуба в последние месяцы.

— В конце ноября ЦСКА находился вне зоны плей-офф и очень слабо выглядел в плане игры. Можно сказать, что за прошедший месяц с лишним команда резко прибавила по качеству хоккея?
— Мы стараемся добавлять от игры к игре. Стараемся выполнять тренерскую установку. Все в нашей команде понимают, что такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы. Поэтому стараемся выправить положение, — приводят слова Долженкова «Известия».

ЦСКА с 48 очками после 43 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
ЦСКА — «Локомотив». Ярославль останется несокрушимым для Никитина
ЦСКА — «Локомотив». Ярославль останется несокрушимым для Никитина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android