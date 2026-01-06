Долженков: такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков высказался об игре армейского клуба в последние месяцы.

— В конце ноября ЦСКА находился вне зоны плей-офф и очень слабо выглядел в плане игры. Можно сказать, что за прошедший месяц с лишним команда резко прибавила по качеству хоккея?

— Мы стараемся добавлять от игры к игре. Стараемся выполнять тренерскую установку. Все в нашей команде понимают, что такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы. Поэтому стараемся выправить положение, — приводят слова Долженкова «Известия».

ЦСКА с 48 очками после 43 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.