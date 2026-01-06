Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав сборной Чехии на Олимпийские игры

Стал известен состав сборной Чехии на Олимпийские игры
Комментарии

Сборная Чехии представила состав национальной команды на Олимпийские игры.

Вратари: Лукаш Достал («Анахайм Дакс»), Карел Веймелка («Юта Мамонт»), Даниэль Владарж («Филадельфия Флайерз»);

Защитники: Радко Гудас («Анахайм Дакс»), Михал Кемпны («Брюнэс», Швеция), Давид Шпачек (университет Айовы, NCAA), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Ян Рутта («Серветт», Швейцария), Иржи Тихачек («Кярпят», Финляндия), Радим Шимек («Либерец», Чехия), Томаш Кундратек («Тршинец», Чехия);

Нападающие: Ондржей Палат («Нью-Джерси Дэвилз»), Томаш Гертл («Вегас Голден Найтс»), Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон Брюинз»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка, Лукаш Седлак (оба – «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер Кэнакс»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас Старз»), Давид Томашек («Ферьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).

Материалы по теме
Тардиф допустил, что отдельные элементы стадиона ОИ могут быть не готовы к началу турнира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android