Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: Кузнецова нужно оберегать от непонятного ажиотажа, а не раздувать его

Рябыкин: Кузнецова нужно оберегать от непонятного ажиотажа, а не раздувать его
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от игры нападающего Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве».

— Кузнецову уже 33 года, получится перезагрузиться в «Салавате»?
— Послушайте, по меркам современного хоккея 33 года – отличный возраст, совсем рядом с пиком. Шипачёв и Радулов – отличные примеры того, как после 30 лет год за годом или прибавлять, или держать высокий уровень. Кстати, они намного старше Кузнецова.

Самое главное, чтобы от Евгения ушёл вот этот непонятный ажиотаж, который был и в СКА, и в «Металлурге». В первую очередь он давит на самого игрока и мешает спокойно вернуть все лучшие качества. Наверное, Евгения нужно оберегать от этого ажиотажа, а не раздувать его.

— Как оцените вариант с Уфой?
— На мой взгляд, это хороший вариант для перезагрузки. Тренер, который постоянно работает и с энхаэловцами, и с легионерами, атакующая игровая система. Не такая высокая конкуренция за место в составе, как в «Металлурге». Регион, где всё подчинено хоккею. Всё что нужно для возвращения, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android