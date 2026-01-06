Рябыкин: Кузнецова нужно оберегать от непонятного ажиотажа, а не раздувать его

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от игры нападающего Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве».

— Кузнецову уже 33 года, получится перезагрузиться в «Салавате»?

— Послушайте, по меркам современного хоккея 33 года – отличный возраст, совсем рядом с пиком. Шипачёв и Радулов – отличные примеры того, как после 30 лет год за годом или прибавлять, или держать высокий уровень. Кстати, они намного старше Кузнецова.

Самое главное, чтобы от Евгения ушёл вот этот непонятный ажиотаж, который был и в СКА, и в «Металлурге». В первую очередь он давит на самого игрока и мешает спокойно вернуть все лучшие качества. Наверное, Евгения нужно оберегать от этого ажиотажа, а не раздувать его.

— Как оцените вариант с Уфой?

— На мой взгляд, это хороший вариант для перезагрузки. Тренер, который постоянно работает и с энхаэловцами, и с легионерами, атакующая игровая система. Не такая высокая конкуренция за место в составе, как в «Металлурге». Регион, где всё подчинено хоккею. Всё что нужно для возвращения, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.