Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Трямкин ударил клюшкой в лицо Коршкова и был удалён до конца игры

Комментарии

В эти минуты в Челябинске проходит встреча между местным «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5)     2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4)     2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5)    

На шестой минуте второго игрового отрезка после остановки игры защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин ударил клюшкой в лицо нападающего челябинского клуба Егора Коршкова. После эпизода судьи изучили момент и удалили игрока обороны «Автомобилиста» до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В нынешнем сезоне «Трактор» провёл 42 встречи, набрал 42 очка и расположился на шестом месте в таблице Востока. «Автомобилист» с 49 очками после 41 матча находится на четвёртой строчке Востока.

