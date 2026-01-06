Защитник «Автомобилиста» Трямкин ударил клюшкой в лицо Коршкова и был удалён до конца игры

В эти минуты в Челябинске проходит встреча между местным «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте второго игрового отрезка после остановки игры защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин ударил клюшкой в лицо нападающего челябинского клуба Егора Коршкова. После эпизода судьи изучили момент и удалили игрока обороны «Автомобилиста» до конца матча.

В нынешнем сезоне «Трактор» провёл 42 встречи, набрал 42 очка и расположился на шестом месте в таблице Востока. «Автомобилист» с 49 очками после 41 матча находится на четвёртой строчке Востока.