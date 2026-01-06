Самсонов: от Овечкина уже нереально ожидать 50 голов за сезон в НХЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший нападающий клубов НХЛ Сергей Самсонов высказался о результативности российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Редко у кого сезон получается ровным. Но я повторюсь в том, что у Александра практически очко за игру, он практически каждую неделю бьёт какой-то рекорд. Идёт по пути, когда в своём возрасте должен дойти до отметки в 30 шайб — это будет великолепным результатом, если так получится. Ожидать 50 шайб от него нереально, но он всё равно делает погоду в команде.

Он до сих пор огромная часть команды, по-другому и не скажешь. Как и у всех голеадоров, у него будет неделя, две, когда Овечкин забьёт шесть шайб в шести играх, потому что может поймать ход игры», — цитирует Самсонова ТАСС.