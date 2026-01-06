Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Адмирал, результат матча 6 января 2026 года, счёт 5:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Сергея Широкова помог «Сибири» дома победить «Адмирал»
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5)     1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5)     2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5)     3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5)     4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5)     5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5)     5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)    

В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.

Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет дома с «Локомотивом» 8 января 2026 года. «Амур» в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android