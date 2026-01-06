Дубль Сергея Широкова помог «Сибири» дома победить «Адмирал»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.

Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет дома с «Локомотивом» 8 января 2026 года. «Амур» в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».