Дубль Сергея Широкова помог «Сибири» дома победить «Адмирал»
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5) 1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5) 2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5) 3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5) 4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5) 5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5) 5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)
В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.
Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет дома с «Локомотивом» 8 января 2026 года. «Амур» в этот же день встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».
