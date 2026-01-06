Скидки
Главная Хоккей Новости

Трактор – Автомобилист, результат матча 6 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Ливо принёс «Трактору» победу над «Автомобилистом»
Сегодня, 6 января, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5)     2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4)     2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5)     3:1 Ливо (Светлаков, Дэй) – 59:31 (en)    

На 19-й минуте нападающий «Трактора» Максим Джиошвили забил первый гол. На 29-й минуте форвард Джош Ливо удвоил преимущество челябинской команды. На 32-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». В концовке встречи Джош Ливо оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 43 матча, в которых набрал 44 очка, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 49 очками после 42 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

