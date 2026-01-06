«Металлург» вырвал победу у «Локомотива» в концовке овертайма

Сегодня, 6 января, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
На четвёртой минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов забил первый гол. На 20-й минуте нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество ярославского клуба. На 26-й минуте форвард Люк Джонсон сократил отставание «Металлурга». На 46-й минуте нападающий магнитогорской команды Андрей Козлов сравнял счёт. На 48-й минуте форвард Артур Каюмов вывел гостей вперёд.
На 50-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте защитник Макар Хабаров вывел «Металлург» вперёд. В концовке встречи защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник магнитогорского клуба Валерий Орехов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
