Металлург – Локомотив, результат матча 6 января 2026 года, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» вырвал победу у «Локомотива» в концовке овертайма
Комментарии

Сегодня, 6 января, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Берёзкин) – 03:50 (5x5)     0:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 19:24 (5x5)     1:2 Джонсон (Толчинский, Вовченко) – 25:15 (5x4)     2:2 Козлов (Вовченко) – 45:54 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов) – 47:05 (5x5)     3:3 Силантьев (Михайлис, Ткачёв) – 49:03 (5x4)     4:3 Хабаров (Коробкин, Коротков) – 55:46 (5x5)     4:4 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 59:12 (6x5)     5:4 Орехов (Михайлис) – 64:51 (3x3)    

На четвёртой минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов забил первый гол. На 20-й минуте нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество ярославского клуба. На 26-й минуте форвард Люк Джонсон сократил отставание «Металлурга». На 46-й минуте нападающий магнитогорской команды Андрей Козлов сравнял счёт. На 48-й минуте форвард Артур Каюмов вывел гостей вперёд.

На 50-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте защитник Макар Хабаров вывел «Металлург» вперёд. В концовке встречи защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник магнитогорского клуба Валерий Орехов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
