Главная Хоккей Новости

Браташ — о поражении «Адмирала» от «Сибири»: счёт не отражает содержание игры

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Сибири» (2:5) и отметил несколько позитивных вещей в игре своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5)     1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5)     2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5)     3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5)     4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5)     5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5)     5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)    

«Несмотря на неприятный счёт, я не считаю, что наша команда плохо играла. Есть много позитивных вещей. Те неправильные действия, которые привели к голам, соперник очень хорошо использовал. Мы по броскам, голевым шансам впереди, меньшинство наше выстояло. Счёт не отражает содержание игры», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Адмирал» встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Встреча состоится 8 января.

