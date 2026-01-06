Браташ — о поражении «Адмирала» от «Сибири»: счёт не отражает содержание игры

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение от «Сибири» (2:5) и отметил несколько позитивных вещей в игре своей команды.

«Несмотря на неприятный счёт, я не считаю, что наша команда плохо играла. Есть много позитивных вещей. Те неправильные действия, которые привели к голам, соперник очень хорошо использовал. Мы по броскам, голевым шансам впереди, меньшинство наше выстояло. Счёт не отражает содержание игры», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче «Адмирал» встретится в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Встреча состоится 8 января.