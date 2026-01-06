Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вы намекаете, что Россия — страна контрастов?» Браташ — о разнице КХЛ и ВХЛ

«Вы намекаете, что Россия — страна контрастов?» Браташ — о разнице КХЛ и ВХЛ
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ рассказал о разнице между КХЛ и ВХЛ и отметил, что получает удовольствие от работы в Континентальной хоккейной лиге.

— Вы человек опытный, но сейчас вы после городов ВХЛ приехали на большой новый стадион на игру с прямым конкурентом. Как этот перепад ощущается?
— Вы намекаете, что Россия – страна контрастов (улыбается)?

— И лиги разные, вы должны были прочувствовать.
— Я прочувствовал.

— Поделитесь этими ощущениями?
— Конечно, одно удовольствие работать в таких условиях, в таком дворце. Это один из лучших стадионов в нашей стране, здесь всегда приятно находиться, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Браташ — о поражении «Адмирала» от «Сибири»: счёт не отражает содержание игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android