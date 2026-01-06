«Вы намекаете, что Россия — страна контрастов?» Браташ — о разнице КХЛ и ВХЛ

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ рассказал о разнице между КХЛ и ВХЛ и отметил, что получает удовольствие от работы в Континентальной хоккейной лиге.
— Вы человек опытный, но сейчас вы после городов ВХЛ приехали на большой новый стадион на игру с прямым конкурентом. Как этот перепад ощущается?
— Вы намекаете, что Россия – страна контрастов (улыбается)?
— И лиги разные, вы должны были прочувствовать.
— Я прочувствовал.
— Поделитесь этими ощущениями?
— Конечно, одно удовольствие работать в таких условиях, в таком дворце. Это один из лучших стадионов в нашей стране, здесь всегда приятно находиться, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.