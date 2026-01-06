Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал гостевое поражение от «Трактора»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Трактора» (1:3) и заявил, что екатеринбургской команде необходимо играть дисциплинированнее.

— Дерби есть дерби, интересный хоккей был, обоюдоострый, было много опасных моментов и у нас, и у соперника. Соперник их реализовал, мы нет. Приятная атмосфера, наши болельщики, приятно при ней играть. Не очень удачно начали матч, но команда билась, много моментов в первом периоде, вратарь соперника не позволил реализовать. Надо больше выжимать из моментов, одного гола оказалось мало.

— Пусть проиграли первый период, но он вышел чуть ли не лучшим в сезоне. На мотивацию повлиял матч в Казани?

— Тот матч мы уже отбросили. Парни сами понимали, что провели худший матч в чемпионате, там ничего не получалось. Здесь хорошее начало, не скрою, но за хорошую игру не дают очков.

— В нескольких эпизодах ощущалась нервозность команды. Вы её на скамейке чувствовали?

— Нет, боевая команда была, боевой дух. Команда сражалась друг за друга, что-то не получалось, но надо дисциплинированнее играть, особенно это касается удалений.

— Почему «Автомобилист» зарабатывает больше всего штрафных минут в КХЛ?

— Хороший вопрос. Значит, сами неправильно играем, хотя проводили собрания, ребятам говорили. Будем другие меры принимать, значит, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.