Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал гостевое поражение от «Трактора»

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал гостевое поражение от «Трактора»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Трактора» (1:3) и заявил, что екатеринбургской команде необходимо играть дисциплинированнее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5)     2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4)     2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5)     3:1 Ливо (Светлаков, Дэй) – 59:31 (en)    

— Дерби есть дерби, интересный хоккей был, обоюдоострый, было много опасных моментов и у нас, и у соперника. Соперник их реализовал, мы нет. Приятная атмосфера, наши болельщики, приятно при ней играть. Не очень удачно начали матч, но команда билась, много моментов в первом периоде, вратарь соперника не позволил реализовать. Надо больше выжимать из моментов, одного гола оказалось мало.

— Пусть проиграли первый период, но он вышел чуть ли не лучшим в сезоне. На мотивацию повлиял матч в Казани?
— Тот матч мы уже отбросили. Парни сами понимали, что провели худший матч в чемпионате, там ничего не получалось. Здесь хорошее начало, не скрою, но за хорошую игру не дают очков.

— В нескольких эпизодах ощущалась нервозность команды. Вы её на скамейке чувствовали?
— Нет, боевая команда была, боевой дух. Команда сражалась друг за друга, что-то не получалось, но надо дисциплинированнее играть, особенно это касается удалений.

— Почему «Автомобилист» зарабатывает больше всего штрафных минут в КХЛ?
— Хороший вопрос. Значит, сами неправильно играем, хотя проводили собрания, ребятам говорили. Будем другие меры принимать, значит, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Ливо принёс «Трактору» победу над «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android