Евгений Корешков оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом»
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5) 2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4) 2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5) 3:1 Ливо (Светлаков, Дэй) – 59:31 (en)
— Матч получился боевым, настоящее сражение, никто не хотел уступать. Благодарен всем игрокам, сражались до конца, хотели победить. Нам нужны такие матчи, нам нужно пройти через это всем вместе.
— Вы создали звено Глотов – Светлаков – Джиошвили, и оно забивает. Новичок пришёлся ко двору?
— Они дополняют друг друга, парни стараются, забили в прошлом матче, сегодня, это здорово, но у нас могут любые тройки забивать, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
17:35
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:51
-
16:16
-
15:46
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:42
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:30
-
13:18
-
13:05
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:15
-
12:03
-
11:50
-
11:42
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:55