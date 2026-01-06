Евгений Корешков оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Матч получился боевым, настоящее сражение, никто не хотел уступать. Благодарен всем игрокам, сражались до конца, хотели победить. Нам нужны такие матчи, нам нужно пройти через это всем вместе.

— Вы создали звено Глотов – Светлаков – Джиошвили, и оно забивает. Новичок пришёлся ко двору?

— Они дополняют друг друга, парни стараются, забили в прошлом матче, сегодня, это здорово, но у нас могут любые тройки забивать, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.