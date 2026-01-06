Скидки
Хоккей

Евгений Корешков оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом»

Евгений Корешков оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5)     2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4)     2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5)     3:1 Ливо (Светлаков, Дэй) – 59:31 (en)    

— Матч получился боевым, настоящее сражение, никто не хотел уступать. Благодарен всем игрокам, сражались до конца, хотели победить. Нам нужны такие матчи, нам нужно пройти через это всем вместе.

— Вы создали звено Глотов – Светлаков – Джиошвили, и оно забивает. Новичок пришёлся ко двору?
— Они дополняют друг друга, парни стараются, забили в прошлом матче, сегодня, это здорово, но у нас могут любые тройки забивать, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

