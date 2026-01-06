Люзенков поздравил Широкова с достижением 250 голов в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Адмиралом» (5:2) поздравил капитана новосибирской команды Сергея Широкова с достижением 250 голов в КХЛ. Форвард в этой встрече оформил дубль.

«Тяжело входили в игру, отдали много эмоций с «Авангардом», но ребята нас услышали, правильно отреагировали, начали действовать активнее, забили гол, ещё один. Неплохие шайбы забросили во втором. Поздравляю Широкова с достижением 250 голов в КХЛ, это хорошая отметка», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет дома с «Локомотивом» 8 января.