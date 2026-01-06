Люзенков поздравил Широкова с достижением 250 голов в КХЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над «Адмиралом» (5:2) поздравил капитана новосибирской команды Сергея Широкова с достижением 250 голов в КХЛ. Форвард в этой встрече оформил дубль.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5) 1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5) 2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5) 3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5) 4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5) 5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5) 5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)
«Тяжело входили в игру, отдали много эмоций с «Авангардом», но ребята нас услышали, правильно отреагировали, начали действовать активнее, забили гол, ещё один. Неплохие шайбы забросили во втором. Поздравляю Широкова с достижением 250 голов в КХЛ, это хорошая отметка», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет дома с «Локомотивом» 8 января.
