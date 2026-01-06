Вадим Шипачёв стал первым игроком истории КХЛ, сыгравшим 1100 матчей

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв принимает участие в регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Эта встреча стала для форварда 1100-й в КХЛ, таким образом он первым достиг такой отметки в истории турнира.

На данный момент в регулярных чемпионатах КХЛ на счету Шипачёва 928 матчей, а также 172 игры в плей-офф. Всего он заработал 998 очков — забил 314 голов и сделал 684 результативные передачи.

Шипачёву 38 лет, он является лучшим бомбардиром и ассистентом КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419).