Вадим Шипачёв стал первым игроком истории КХЛ, сыгравшим 1100 матчей

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв принимает участие в регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Эта встреча стала для форварда 1100-й в КХЛ, таким образом он первым достиг такой отметки в истории турнира.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)    

На данный момент в регулярных чемпионатах КХЛ на счету Шипачёва 928 матчей, а также 172 игры в плей-офф. Всего он заработал 998 очков — забил 314 голов и сделал 684 результативные передачи.

Шипачёву 38 лет, он является лучшим бомбардиром и ассистентом КХЛ. Также форвард занимает второе место в списке лучших снайперов лиги (314), уступая только Сергею Мозякину (419).

