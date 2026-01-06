Скидки
«Немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен». Широков — о дубле в ворота «Адмирала»

«Немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен». Широков — о дубле в ворота «Адмирала»
Нападающий «Сибири» Сергей Широков после победы над «Адмиралом» (5:2) заявил, что сейчас для него ценен каждый гол. В этой встрече 39-летний форвард оформил дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5)     1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5)     2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5)     3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5)     4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5)     5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5)     5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)    

— Вы забили «Адмиралу» и в выездной игре, и сегодня. Специалист?
— Здорово, что получается забивать, давно этого не делал. Всегда говоришь, что очки за результативность уходят на второй план, но всё равно приятно забивать. Здорово, что это дети видят на трибунах. Понимаю, что немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен вдвойне, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 34 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

