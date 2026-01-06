«Немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен». Широков — о дубле в ворота «Адмирала»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков после победы над «Адмиралом» (5:2) заявил, что сейчас для него ценен каждый гол. В этой встрече 39-летний форвард оформил дубль.

— Вы забили «Адмиралу» и в выездной игре, и сегодня. Специалист?

— Здорово, что получается забивать, давно этого не делал. Всегда говоришь, что очки за результативность уходят на второй план, но всё равно приятно забивать. Здорово, что это дети видят на трибунах. Понимаю, что немного осталось в хоккее. Каждый гол ценен вдвойне, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 34 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.