Сергей Широков прокомментировал достижение отметки в 250 голов в КХЛ

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о достижении отметки в 250 голов в Континентальной хоккейной лиге. Форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:2).

— 250 голов в КХЛ – веха?

— Здорово, что я достиг этого числа. Вошёл в клуб снайперов, приятно, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провёл 34 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Всего на счету Сергея 913 игр в Континентальной хоккейной лиге и 569 (250+319) очков при показателе полезности «+95».