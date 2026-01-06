Сергей Широков прокомментировал достижение отметки в 250 голов в КХЛ
Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался о достижении отметки в 250 голов в Континентальной хоккейной лиге. Форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5) 1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5) 2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5) 3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5) 4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5) 5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5) 5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)
— 250 голов в КХЛ – веха?
— Здорово, что я достиг этого числа. Вошёл в клуб снайперов, приятно, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
В нынешнем сезоне 39-летний нападающий провёл 34 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. Всего на счету Сергея 913 игр в Континентальной хоккейной лиге и 569 (250+319) очков при показателе полезности «+95».
