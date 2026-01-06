Скидки
Ги Буше: хочу видеть хоккей уровня плей-офф от «Авангарда» всегда

Ги Буше: хочу видеть хоккей уровня плей-офф от «Авангарда» всегда
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем с «Ак Барсом» заявил, что хочет видеть хоккей уровня плей-офф от своей команды в каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
0 : 0
Авангард
Омск

«В каждом матче мы ожидаем от своей команды одного и того же: чтобы она играла собранно и сконцентрированно. Мы всегда стараемся так действовать и улучшать свою игру от матча к матчу. Думаю, сегодня будет достаточно равная игра, трудная, с множеством силовой борьбы.

Просим ли мы своих игроков меньше играть в тело? Нет, никогда. Наверное, только в меньшинстве, потому что там не нужно бежать и «бить людей». Я хочу видеть хоккей уровня плей-офф, потому что это хоккей в плей-офф — лучший хоккей, и я хочу видеть его от своей команды всегда», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

