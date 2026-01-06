Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов провёл съёмку с орлом для «Салавата Юлаева»

Евгений Кузнецов провёл съёмку с орлом для «Салавата Юлаева»
Комментарии

Пресс-служба «Салавата Юлаева» показала бэкстейдж со съёмок нападающего Евгения Кузнецова вместе с живым орлом и намекнула на дебют форварда за уфимский клуб в предстоящем матче с «Автомобилистом». Встреча состоится в четверг, 8 января.

«Когда Евгений Кузнецов дебютирует за «Салават»? Может быть, в следующем матче?! А пока посмотрим бэкстейдж со съёмок!» — говорится в подписи к видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно в телеграм-канале клуба.

В понедельник, 5 января, уфимский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим до конца текущего сезона. До этого форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

Материалы по теме
Кузнецов утрёт нос хейтерам? Союз с «Салаватом» может «воскресить» карьеру Евгения
Кузнецов утрёт нос хейтерам? Союз с «Салаватом» может «воскресить» карьеру Евгения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android