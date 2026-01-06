Евгений Кузнецов провёл съёмку с орлом для «Салавата Юлаева»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» показала бэкстейдж со съёмок нападающего Евгения Кузнецова вместе с живым орлом и намекнула на дебют форварда за уфимский клуб в предстоящем матче с «Автомобилистом». Встреча состоится в четверг, 8 января.

«Когда Евгений Кузнецов дебютирует за «Салават»? Может быть, в следующем матче?! А пока посмотрим бэкстейдж со съёмок!» — говорится в подписи к видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

В понедельник, 5 января, уфимский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим до конца текущего сезона. До этого форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».