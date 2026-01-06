Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 999-е очко в КХЛ
Поделиться
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 999-е очко в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5) 1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4) 2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4) 3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5) 4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)
Шипачёв ассистировал нападающему минчан Сергею Кузнецову. Эта шайба стала первой для белорусской команды в этой встрече и помогла сравнять счёт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 19 очков в 38 матчах — девять голов и 10 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 999 очков за 1100 матчей — забил 314 голов и отдал 685 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 января 2026
-
19:02
-
18:52
-
18:28
-
18:16
-
18:04
-
17:42
-
17:35
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:51
-
16:16
-
15:46
-
15:28
-
15:10
-
15:02
-
14:42
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:30
-
13:18
-
13:05
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:15
-
12:03