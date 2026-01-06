Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 999-е очко в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 999-е очко в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Шипачёв ассистировал нападающему минчан Сергею Кузнецову. Эта шайба стала первой для белорусской команды в этой встрече и помогла сравнять счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 19 очков в 38 матчах — девять голов и 10 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 999 очков за 1100 матчей — забил 314 голов и отдал 685 результативных передач.