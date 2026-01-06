Защитник минского «Динамо» Хэмилтон отправил шайбу рукой в свои ворота в матче с ЦСКА

Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА отправил шайбу рукой в свои ворота и тем самым помог армейскому клубу выйти вперёд.

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов получил пас и набросил на ворота. Шайба рикошетом от защитника по воздуху полетела на пятак, откуда её рукой пытался выбить Хэмилтон, но вместо этого отправил за спину своего вратаря Василия Демченко прямо в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками после 43 матчей. Минское «Динамо» находится на третьей строчке Запада, набрав 57 очков в 40 играх.