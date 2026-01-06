Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник минского «Динамо» Хэмилтон отправил шайбу рукой в свои ворота в матче с ЦСКА

Защитник минского «Динамо» Хэмилтон отправил шайбу рукой в свои ворота в матче с ЦСКА
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА отправил шайбу рукой в свои ворота и тем самым помог армейскому клубу выйти вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов получил пас и набросил на ворота. Шайба рикошетом от защитника по воздуху полетела на пятак, откуда её рукой пытался выбить Хэмилтон, но вместо этого отправил за спину своего вратаря Василия Демченко прямо в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На данный момент армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 48 очками после 43 матчей. Минское «Динамо» находится на третьей строчке Запада, набрав 57 очков в 40 играх.

Материалы по теме
Видео
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 999-е очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android