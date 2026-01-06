Разин: очень уважаю Евгения Кузнецова, но с тренера спрашивают результат

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что уход нападающего Евгения Кузнецова из команды связан с тем, что перед специалистом стоит задача показывать результат, а также выразил уважение хоккеисту и пожелал ему удачи в будущем.

«Евгений Кузнецов — любимая тема СМИ. Понятно, что Женька звезда. Некоторым людям хочется вбросить больше чуши и грязи. Не знаю, как можно умудриться сказать, что я не ставлю и сажаю Женьку, поскольку у него есть Кубок Стэнли, а мне его никогда не завоевать.

Тренер ассоциируется с педагогом. Как-то спросил своих игроков на собрании, в чём разница. Один сказал — в зарплате. Но когда я работал детским тренером в ЦСКА, то получал 10 тыс. рублей в месяц. Дело не в этом. С тренера спрашивают за результат. Если я не буду выигрывать, то пойду нафиг, как говорил один юморист (улыбается). В 41 встрече у нас шесть чистых поражений. Евгений провёл 15 матчей — мы проиграли пять раз. Я не говорю, что это его вина. Но такова статистика.

Сажал его всего в трёх играх — с «Ак Барсом», «Автомобилистом» и «Трактором». Я очень уважаю Евгения Кузнецова, но меня никто [по голове] не погладит, если не будет результата. Если надо было бы продавать его майки — ставил бы в состав и говорил всё время о нём. От меня требуют другого. Желаю ему как можно больше успехов. Хорошо, что он не закончил при тренере Разине. Пусть дальше играет и радует болельщиков. Коротков пять матчей сидел 13-м нападающим. Ткачёва я оставлял без овертайма и пару раз сажал на несколько смен», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.